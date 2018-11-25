قاضى "التخابر مع حماس" يأمر بإبعاد متهم خارج القاعة لتشويشه على سير الجلسة

كتب إيهاب المهندس

أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أثناء فض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، بإبعاد متهم خارج القاعة لتشويشه على سير الجلسة رغم التنبيه عليه بعد الحديث داخل القفص.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وخلال فض الأحراز، لاحظت المحكمة للمرة الثانية، قيام المتهم خالد سعد يتحدث داخل القفص مما يشوش على المحكمة، ولم ينتبه رغم التنبيه عليه، فأمرت بإبعاده خارج القاعة.

وعرضت المحكمة وجاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب/5، فى الأحراز، الصحيفة 447، صورة ضوئية من أميل مرسل، مؤرخة 9 أغسطس 2012، من سفارة فيتنام، ومدون بها تهدى سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة طيب تحياتها إلى حزب الحرية والعدالة بجمهورية مصر العربية، وتتشرف أن تحيط علم سيادتكم بما يلى، الوفد مكون من 6 أفراد برئاسة السيد "بران داك" نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعى بجمهورية فيتنام الاشتراكية وسوف يزور جمهورية مصر العربية فى الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر 2012، والوفد يتمنى لقاء قادة حزب الحرية والعدالة بجمهورية مصر العربية، وذلك لتبادل المعلومات عن مصر وفيتنام والعرب وأفريقيا.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.