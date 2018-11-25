فيديو وصور.. ممثل الأمم المتحدة: إلى الآن لا نعرف الحجم الحقيقى لظاهرة العنف ضد المرأة

الإسكندرية - جاكلين منير

نظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى بمكتبة الإسكندرية، عددًا من الأنشطة والفعاليات المختلفة فى ضوء حملة الـ 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة، وتستمر الحملة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2018.

من جانبة قالت جيلان المسيرى ممثل الأمم المتحدة للمرأة، إنه بالرغم من كل الجهود المبذولة لتحديد حجم ظاهرة العنف ضد المرأة، إلا أنة إلى الآن لم يتم تحديد حجم تلك الظاهرة، بسبب خوف المرأة من وصمة المجمع، وقد أطلقت الأمم المتحدة الحملة هذا العام تحت شعار "اسمعنى" وقد أدى إطلاق تلك الحملة إلى القاء الضوء على تلك الظاهرة والحديث عنها وبداية مواجهتها.

وأشارت مها معز ممثل مكتبة الإسكندرية، إن هناك أكثر من مليار أمراة تتعرض للعنف على مستوى العالم من خلال موروثات ثقافية تقلل من شأن المرأة، وليس دينى، وإنما العامل الدينى يلعب دور من خلال التفسير الخاطئ لبعض الأيات مثل الزواج المبكر، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والعوامل الذاتية، والتى تتمثل فى نظرة المرأة تجاه نفسها.

وأكدت على إن للمرأة دور فى مواجهه العنف الذى يمارس ضدها وعلية لابد من التغيير الفكرى والثقافى، ولكن على المرأة أن تبدأ بنفسها أولا.

وأكدت ماجدة الشاذلى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة، على إن الدستور المصرى أكد على المساواة بين الرجل والمرأة، وإنما العنف ضد المرأة يأتى من موروثات إجتماعية وثقافية خاطئة وتواجه المرأة تنمر من خلال السنوات الأولى لها، مرورا بفترة المرأة وصولا إلى مرحلة العمل ويمارس ضدها العنف من خلال عدم أخذ حقها الوظيفى، وأن المجلس طالب بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص لضمان حق المرأة بالعمل، كما طالب المجلس بتوفير ضابط سيدة لبحث قضايا وبلاغات العنف ضد المرأة خاصة ليلا .



وأعلنت مكتبة الإسكندرية، أنة سيتم إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى يوم 25 نوفمبر 2018 أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، والتى يتم إضاءتها فى نفس الوقت.

وستقوم الحملة بإستطلاع رأى لرصد ظاهرة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى، وسيتم تنفيذ هذا الاستطلاع داخل المكتبة خلال حملة الـ 16 يوماً من النشاط لمكافحة العنف ضد المرأة، وإصدار تقريراً شاملاً يتم إطلاقه خلال شهر مارس 2019 (شهر المرأة).

كما يتم تنظيم ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "قصتها للقضاء على الجوع" لتدريب الشابات على إنتاج ونشر المعرفة عن الموضوعات التى تخص قضايا المرأة والغذاء وخاصة على ويكيبيديا.

وتأتى هذه الحملة فى إطار المبادرة التى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر.

وتضم الحملة أيضًا تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "رحلتهن للبحث عن السعادة" بالتعاون مع مبادرة "شباك السعادة"، فى الفترة من 9 – 10 ديسمبر 2018، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



وذلك فى إطار الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتتناول الورشة عرض تفاعلى لتقرير السعادة العالمى 2018، كما تسلط الضوء على الصعوبات والمخاطر المختلفة فى انتقال المرأة من مكان إلى آخر بحثاً عن السعادة، وكيف يؤثر قرار الاغتراب فى جودة الحياة الشخصية، وماهى النتائج المترتبة على اتخاذ هذا القرار، ويشارك فى ورشة العمل عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلى الهيئات والمنظمات المعنية بشؤون المرأة، لعرض خبراتهم وآراءهم عن مدى تأثير الاغتراب على جودة الحياة وانعكاسها على معدلات السعادة.

من جهه أخرى يقام على هامش الورشة أيضًا عدد من الأنشطة التفاعلية، مثل ورش عمل "استمعى إلى صوتك الداخلى" التى تهدف إلى استخدام الفن والثقافة لمناهضة النظرة السلبية للعنف ضد المرأة وتحويلها إلى نظرة إيجابية للمرأة بصفة عامة.



برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى



برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى



برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى



برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى



