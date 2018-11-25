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فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإصابة بالعمى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:59 م
فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإصابة بالعمى أليات الوقاية من العمى
كتب وليد عبد السلام
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نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى فيديو معلومات يلخص آليات حماية الطفل والكبار من الإصابة بالعمى والحفاظ على البصر سليما معافى من الأمراض المعدية.

واستعرض الفيديو المعلومات آليات تعريف الطفل الكفيف على الأشياء المحيطة به من خلال الإمساك بها وشرح أبعادها وألوانها مع ذكر صفاتها وأسمائها.

وتناول الفيديو آليات الوقاية من العمى مؤكدا أن الوقاية تحمى من الإصابة بالعمى بنسبة 90% كما وجه الفيديو بسبل تغذية صحية للأم والطفل لضمان صحة أبصارهم.

ويوضح الفيديو أهمية ابتعاد الأطفال عن الأمراض المعدية مع تجنب إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانية وعدم وضع قطرات بعد الولادة إلا بشروط محددة.

وشدد الفيديو على أهمية أن يحصل الطفل على التطعيمات الإجبارية فى وزارة الصحة مع ضرورة الحرص على غسل الأيدى وعدم اللعب فى الأتربة والملوثات الكميائية.


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