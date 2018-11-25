فيديو.. محافظ مطروح: موافقة رئيس مجلس الوزراء على منحة "إيفاد" بـ61 مليون دولار

مطروح – حسن مشالى

أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على المنحة المقدمة من منظمة إيفاد العالمية، لمحافظة مطروح، والتى تقدر بـ61 مليون دولار، فى إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمطروح، مقدما الشكر لجهود الحكومة المصرية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بمحافظة مطروح.

وأوضح محافظ مطروح، خلال لقاء جماهيرى بمدينة السلوم، أنه عقب الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري، على المنحة المقدمة، سيتم استغلال المنحة لتنمية الأماكن الأكثر احتياجا بالقرى والتجمعات الصحراوية بالمحافظة، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، خاصة فى المنطقة الواقعة من مدينة الضبعة شرقاً إلى السلوم غرباً.

وأوضح المهندس حسين السنينى مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن المنحة المقدمة من منظمة إيفاد تقدر بـ 61 مليون دولار، موزعة على عدة مجالات اقتصادية واجتماعية تغطى 6 مدن بمطروح من الضبعة شرقا إلى السلوم غربا وسيوة جنوباً، وسيتم العمل على الاستفادة من خلالها بقامة 18 مدرسة تعليم أساسى و3 مدارس تعليم ثانوى فني، ورصف 250 كيلومتر طرق، وإنشاء 6 آلاف بئر لرى الزراعات، و500 خزان لمياه الشرب، و700 بئر لتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تحسين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمرأة بالتجمعات الصحراوية وغيرها من المشروعات التنموية.