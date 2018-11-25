فيديو..محافظ كفرالشيخ يطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة فى 13 مركزاً

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، والذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام « اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة»، كما أطلق، محافظ كفرالشيخ،حملة لمناهضة العنف ضد المرأة لمدة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة أعتباراً من اليوم 25 نوفمبر وحتى يوم 10.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، الدكتورة هايدى حسام الدين، رئيس وحدة العنف ضد المرأة بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومنى حسين، رئيس وحدة شئون المرأة بالمحافظة، وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المرأة المصرية شاركت فى مختلف المجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وضحت بأغلى ما عندها فى سبيل أمن الوطن ورفعته واستقراره فهى أم الشهيد وزوجته وأبنته تحيه إعزاز وتقدير لهذه المرأة العزيزة التى تعد مثالاً رائعاً ومشرفاً للمرأة فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يترتب على العنف ضد المرأة أثار نفسية واجتماعية جسيمه لدى النساء والفتيات ويعد ذلك إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لجميع الأديان والشرائع السماوية التى حثت على احترام المرأة ورعايتها ومنحها كافة حقوقها فهى الأم والأخت والزوجة والابنة وهى شريك الرجل فى تحمل مسئوليات الحياة وهى نصف المجتمع والتى تربى نصفه الأخر.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن الدولة حرصت على الاهتمام بالمرأة وتعظيم دورها فى المجتمع وساهم المجلس القومى للمرأة بجهود كبيرة فى مناهضة العنف ضدها واقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة وعقد المؤتمرات والندوات التى تحث على الاهتمام بها وإعطائها كافة حقوقها ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، داعياً جميع الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية لتضافر كل الجهود والعمل على مناهضه العنف ضد المرأة ومنحها كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والشرعية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن العنف ضد المرأة يمثل باعث قلق كبير لدى العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية، ورغم انعقاد العديد من الندوات والمؤتمرات والحملات العالمية التى تدعو الى وقف العنف ضد المرأة وما حققته من نجاحات كبيرة وتغيرات واسعة تعانى منها العديد من المجتمعات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المرأة المصرية شاركت فى مختلف المجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وضحت بأغلى ما عندها فى سبيل أمن الوطن ورفعته واستقراره فهى أم الشهيد وزوجته وأبنته تحيه إعزاز وتقدير لهذه المرأة العزيزة التى تعد مثالاً رائعاً ومشرفاً للمرأة فى جميع أنحاء العالم.

تابع محافظ كفرالشيخ، ان الدولة حرصت على الاهتمام بالمرأة وتعظيم دورها فى المجتمع وساهم المجلس القومى للمرأة بجهود كبيرة فى مناهضة العنف ضدها واقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة وعقد المؤتمرات والندوات التى تحث على الاهتمام بها وإعطائها كافة حقوقها ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، داعياً جميع الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية لتضافر كل الجهود والعمل على مناهضه العنف ضد المرأة ومنحها كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والشرعية.

وفى بداية كلمتها قدمت الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، الشكر للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على دعمه المتواصل والمستمر للمرأة وبخاصةً المرأة الريفية والمعيلة ودعم جهود المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، وإطلاق حملة محافظة كفرالشيخ لمناهضة العنف ضد المرأة.