فيديو.. فيلم تسجيلى لوزارة الداخلية عن الخدمات الإلكترونية بالقطاعات الخدمية

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

استعرضت وزارة الداخلية خلال فيلم تسجيلى عن الخدمات الإلكترونية المقدمة للجماهير بقطاعات وزارة الداخلية خلال فعاليات جناح تكنولوجيا المعلومات فى مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات.

وتستعرض وزارة الداخلية خلال الفيلم التسجيلى الجهود فى تقنيه الخدمات الأمنية، وتقديم هذه الخدمات بالطرق الإلكترونية لتسهيل الحصول على الخدمات الأمنية، الاستخدام الأمن للإنترنت والخدمات الجماهيرية المقدمه للمواطنين واستخراج المستندات والأوراق الرسمية، جوازات السفر، التأشيرة الإلكترونية، وأوراق الثبوتية وبطاقة الرقم القومى، وخدمات المرور.