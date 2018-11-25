video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. إسرائيل تغرق فى مياه السيول والأمطار

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:53 ص
فيديو.. إسرائيل تغرق فى مياه السيول والأمطار سيول فى حيفا
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مدينة حيفا الواقعة فى شمال إسرائيل تعرضت لسيول نتيجة هطول الأمطار بغزارة مساء أمس السبت على المدينة، واستمر هطول الأمطار لأكثر من 45 دقيقة متواصلة على المدينة.

 

 

وأضافت الصحيفة، أن مياه الأمطار دخلت إلى منازل الإسرائيليين فى حيفا، وهرع رجال الإنقاذ إلى هذه المناطق لإسعاف الإسرائيليين، خوفا لتعرضهم للغرق بعدما ارتفع منسوب المياة نتيجة الأمطار لـ 30 مليمتر.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيول أدت إلى تعرض كبار السن إلى حالة من الإغماء، ومن بينها رجل يبلغ من العمر 70 عاما نقل إلى غرفة العناية المركزة عندما حاصرته المياه وهو بداخل سيارته .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قانون القومية اليهودية يثير غضب فلسطينيى الداخل.. مثقفو الأراضى المحتلة: عنصرى.. رئيس مجمع اللغة بالناصرة: تفوح منه الكراهية.. فدى جريس: شرعنة لممارسات الصهاينة.. منى ظاهر: متوقع.. ورئيس نادى حيفا:هويتنا متجذرة

اسرائيل

حيفا

سيول

امطار




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة