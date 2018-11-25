فودافون تقدم حلول تكنولوجية لدعم مصر فى التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى

كتبت هبة السيد

تحتفل شركة فودافون مصر هذا العام بمرور 20 عامًا على تواجدها بالسوق المصرية وتقديمها أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية التى ساهمت فى تطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر على مدار العشرين عامًا، وريادتها للقطاع بأكبر حصة سوقية لتصبح الشبكة رقم 1 فى مصر.

يأتى ذلك بالتزامن مع مشاركتها فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلوماتCairo ICT الذى أعلنت فيه عن أحدث خدمات "فودافون كاش" لدعم التحول الرقمى فى مصر واستراتيجية الحكومة فى تحقيق الشمول المالى وأحدث خدماتها فى مجال المسئولية الإجتماعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لذوى الإحتياجات الخاصة أهمها تطبيق "إنطلق" وخدمة "الصُم والبُكم".

وخلال إفتتاح المعرض، زار الرئيس عبد الفتاح السيسى جناح فودافون بصحبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولفيف من السادة الوزراء وكبار مسئولى الدولة، حيث تفقد ما تقدمه الشركة لدعم التحول الرقمى والشمول المالى ودمج ذوى الإعاقة، وكان فى إستقباله ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، ونهى سعد، رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام، وعدد من قيادات شركة فودافون مصر.

ولاقى جناح فودافون فى المعرض إقبالًا جماهيريًا هائلًا من الزوار والإعلاميين الحضور، الذين توافدوا لتفقد أحدث ما تقدمه الشركة فى المجال التكنولوجي، حيث عرضت فودافون فى جناحها هذا العام، خدمات فودافون كاش بطريقة مختلفة ومتميزة لتقدم للزوار فرصة تفاعلية للتسجيل بمحفظة فودافون كاش وسداد فواتير الخدمات لحظيًا بالشراكة مع "فورى للدفع الإلكتروني"، وصرف المعاشات وكافة خدمات فودافون كاش الأخرى بالشراكة مع "إى فاينانس"، وقدمت أيضًا عرض تجريبى حى لاستخدامات الـQR ، كما عرض الجناح أيضًا أحدث تكنولوجيا الشبكات 4G+ من خلال تجربة محاكاة القيادة الإفتراضية والواقع الافتراضى التجريبي.

قال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، أن معرض كايرو أى سى تى يختلف فى نسخته من هذا العام عن السنوات الماضية؛ حيث يتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عام على تواجدها بالسوق المصرى أى 20 عامًا مع المصريين فى رحلتها التى تستمر بتحولها الرقمى ليصبح المستقبل وإمكانياته التكنولوجية وشبابه هو ركيزة استراتيجيتها والخدمات التى تقدمها.

وأوضح فرومان أن فودافون أثبتت ريادتها فى مجال الذكاء الإصطناعى وإنترنت الأشياء والمحتوى الرقمى من خلال تقديمها لخدمات وتطبيقات ومنتجات تعتمد على أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال التكنولوجيا والابتكارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، ودمجها للشمول المالى فى رحلة التحول الرقمى التى تقوم بها من خلال "فودافون كاش"، مضيفًا أن الشركة حرصت على تكثيف جهودها فى عدد من المحاور المجتمعية الهامة كدمج وتمكين ذوى الإعاقة إيمانًا منها بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إحداث طفرة بحياة الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إتاحة الخدمات والحلول لهم، فقامت بعرض موقع وتطبيق "إنطلق" فى جناحها والذى يعمل على تحديد كافة الأماكن المتاحة والمجهزة لذوى الإعاقة فى جميع أنحاء مصر، كما عرضت أيضًا خدمة "الصم والبكم" وهى منظومة جديدة تخدم عملائها من الصم والبكم، بدأتها بمشروع "تدريب خدمة العملاء على لغة الإشارة" فى العديد من محافطات مصر وذلك لخدمة الصم وضعاف السمع لمساعدتهم على الاستقلال وتمكينهم.

وأعلنت فودافون عن تقديمها خدمات جديدة فى منظومة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة من خلال فودافون كاش، للإستمتاع بمحفظة متكاملة من الخدمات المالية دون الحاجة إلى حساب فى البنك؛ ليتمكن المستخدمين من سداد فواتير الخدمات عبر الهاتف المحمول كالكهرباء والماء والغاز والـADSL، ومصاريف تجديد رخصة القيادة، ودفع المصاريف

الجامعية من خلال الشراكة مع عدد من كبرى كليات وجامعات مصر الحكومية، بالإضافة إلى صرف المعاشات ونفقة المطلقات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتبرع للمؤسسات الخيرية والعلاجية، والتسوق عبر الإنترنت من مواقع تسوق إلكترونية عالمية ومحلية.

واستعانت فودافون أيضًا بخبرات الشركات العملاقة فى مجال الخدمات المصرفية "فوري" و"أمان" و "ماستركارد" من أجل تحقيق المزيد من الإنتشار والتوسع فى نقاط تقديم

الخدمات فى أكثر من 100 ألف نقطة خدمة جديدة فى جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى تواجدها من خلال الفروع مع أكثر من 1200 منفذ لتقديم الخدمات، وذلك دعم الاستراتيجية التحول للاقتصاد الرقمى والشمول المالى مما يواكب خطط الحكومة المصرية والجهات المالية الرقابية.

وتحرص فوادفون أيضًا على مواكبة أحدث الإتجاهات العالمية فى مجال التكنولوجيا لتوفير مستقبل أفضل وأكثر تطورَا للشباب مدعومًا بالذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء، لتطلق

أحدثها خدمات الـ+4G فى مصر، التى تقدم لعملائها سرعات إنترنت فائقة وتجربة استخدام فائقة الجودة للشبكة وذلك بعد تنفيذها برنامج تطوير شامل للشبكات بأكثر من 9.5 مليار جنيه استثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية واعتزامها استثمار 10% أكثر فى الثلاث سنوات القادمة فى الشبكة.