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غرق 5 أشخاص إثر انقلاب قارب ركاب فى الرياح البحيرى بكوم حمادة بالبحيرة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:07 ص
غرق 5 أشخاص إثر انقلاب قارب ركاب فى الرياح البحيرى بكوم حمادة بالبحيرة ارشيفية - انقلاب مركب
البحيرة - ناصر جودة
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لقى منذ قليل، 5 أشخاص مصرعهم غرقا، إثر تعرض مركب يعمل فى نقل الركاب للغرق فى الرياح البحيرى.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين غرق مركب صيد يعمل فى نقل الركاب من قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، كان على متنه 23 شخص من معظمهم من العمال الزراعيين.

أسفر الحادث، عن مصرع 5 أشخاص غرقا، تم انتشال جثثهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وجارى تحرير محضر بالحادث تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

 


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