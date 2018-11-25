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غرفة شركات السياحة: دراسة لوضع نظام مراقبة للحجاج والمعتمرين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:21 م
غرفة شركات السياحة: دراسة لوضع نظام مراقبة للحجاج والمعتمرين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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أعلن أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية عن حزمة من الاجراءات سيتم تطبيقها فى الفترة القادمة لتطوير منظومة الحج والعمرة بما يتوافق مع التطورات الالكترونية ، سيتم التعاون فى بعضها مع وزارة السياحة من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة.

 

وأوضح إبراهيم فى تصريحات مساء اليوم أن هناك مقترح بتطبيق نظام مراقبة إلكترونية تخص الحاج والمعتمر وسيتم ربطه بالمنظومة السعودية، ليكون هناك متابعة لخط سير الحاج والمعتمر منذ دخولة الأراضى السعودية وحتى خروجه وفقا للبرامج التى تقوم الشركات بتسجيلها.

 

وأشار ابراهيم إلى أن لجنة السياحة الدينية عقدت اجتماع مصغر اليوم لدراسة ضوابط الحج للعام الجديد لعرضها كرؤية للقطاع على اللجنة العليا للحج والعمرة.

 

 


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