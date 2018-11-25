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غرفة شركات السياحة ترفع شعار "الرقابة" على الخدمات المقدمة للسائح

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:37 م
غرفة شركات السياحة ترفع شعار "الرقابة" على الخدمات المقدمة للسائح حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة
كتبت آمال رسلان
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فى أول إعلان رسمى لمجلس إدارة غرفة الشركات السياحية عن برنامج عمله، أكد المجلس على أن الرقابة على السوق السياحى حفاظا على جودة الخدمات المقدمة للسائح وسمعة مصر فى الخارج العنوان الأساسى لجدول أعمالهم.

وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة أنه تم تشكيل خمس لجان، وقدم عرضا فى أول مؤتمر صحفى له اليوم بعد تشكيل المجلس لهدف كل لجنة وجدول عملها.
 
وأشار الشاعر إلى أن لجنة السياحة تضم السياحة الإلكترونية والسياحة العربية والمعارض والمؤتمرات، وأكد أن أهدافها تتمثل فى تنظيم العمل السياحى، وفى مقدمتها التراخيص للعمل السياحى، محذرا من الخطر على شركات السياحة ممن يعملون بدون تراخيص أو رقابة، كذلك الشركات الأون لاين والتى تعمل من الخارج والتى تنافس الشركات السياحية المصرية.
 
وشدد على أن أى مواد خدمة يتم تقديمها للسائح بدون رقابة سيؤدى لإنهيار الجودة والتى تؤثر على سمعة مصر فى السوق السياحى بالخارج.
 
كذلك تحدث الشاعر عن أن اللجنة ستتولى تطوير أداء شركات السياحة فى القطاع الإلكترونى، حيث سيتم وضع خطة تدريب للعاملين فى الشركات فى هذا الشأن.

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