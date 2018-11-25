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عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات: جامعة الأزهر قبلة العلوم الدينية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:11 ص
عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات: جامعة الأزهر قبلة العلوم الدينية جامعة الأزهر - صورة أرشيفية
كتب لؤى على
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قالت الدكتورة اعتماد عبد الصادق، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن الأزهر الشريف هو المؤسسة التعليمية الدعوية الكبرى والمعنى بحفظ التراث والحضارة العربية، كما يعمل على تقدم الآداب والعلوم والفنون وتأهيل عالم الدين، فمنهج الأزهر يقوم على صحيح المنقول وصحيح المعقول والحرص على وحدة المسلمين انطلاقا من الشريعة، فلم يكن بدعا أن تكون جامعة الأزهر فى العصر الحديث قبلة العلوم الدينية .
 
 
 
وأضافت عبد الصادق، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الرابع لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والمنعقد تحت عنوان "الفكر المقاصدي فى العلوم الإسلامية والعربية"، فمهمة العلماء لم تكن سهلة لدفع الشرور عن الأرض وسلاحهم هو الفهم الثاقب للشريعة الإسلامية، فالمنهج الأزهرى مأمون فإن مقاصد العلوم ما هى إلا ما أراده الله تعالى.

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