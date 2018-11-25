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عدم قبول دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين السابق

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:29 م
عدم قبول دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين السابق طارق النبراوى - نقيب المهندسين السابق
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمود توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام جابر، والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المهندسين

واختصمت الدعوى رقم 62052 لسنة 69 ق وزير الري بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي.

يذكرأن إنتخابات نقابة المهندس التى جرت فى مارس الماضى ، أسفرت عن فوز المهندس هانى ضاحى  بمنصب نقيب المهندسين، عقب انتهاء المعركة الانتخابية بينه وبين المهندس طارق النبراوى .


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القضاء الادارى

سحب الثقة

نقيب المهندسين




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