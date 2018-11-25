طلب من خيرت الشاطر لمقابلة وفد من الكونجرس ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

كتب إيهاب المهندس

عرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، وعرضت المحكمة حرز يطلب فيه الشاطر مقابلة وفد من الكونجرس الأمريكي لعرض رؤية الإخوان، كما عرضت المحكمة حرز عبارة عن رسائل من رئيس الشركة البريطانية للبترويل يدعو الشاطر للإفطار.

وعرضت المحكمة المظروف رقم ب /7 جاء بالمرفق رقم 1، مرسل من نهى البشلاوى إلى خيرت الشاطر، لتحديد مقابلة مع وفد بنك "طوكيو متسوبيشي". وعرضت المظروف رقم 8/ب، من المرفق رقم 1، جاء به رسالة موجه إلى خيرت الشاطر بدعوة للإفطار مع رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للبترول، والذى يقوم حاليا بزيارة القاهرة =، على أن يكون الأفطار يوم الأحد 2 سبتمبر فى تمام الساعة 8 صباحا بمقر إقامة السفير بجاردن سيتى، الراسل أمنية جملى، مسئول شئون سياسية، السفارة البريطانية. كما عرضت المظروف رقم ب/9، من المرفق رقم 1، رسالة من جيهان حمزة سفارة أمريكا بالقاهرة إلى الشاطر وحسن مالك، بتاريخ 30 أغسطس 2012، يتضمن طلب تحديد موعد مع الشاطر ومالك، لمقابلة جيمس هارمن مدير ورئيس صندوق المشاريع الأمريكية، والذى من المقرر أن يزور القاهرة فى 9 سبتمبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وقامت المحكمة باستكمال فض الأحراز، عرضت ترجمة للصحيفة رقم 423، جاء بها، الموضوع "طلب عقد لقاء مجاملة مع السيد خيرت الشاطر بتاريخ 29 مارس 2012" مع السفير الهولندى بالقاهرة.

وعرضت المحكمة بالمرفق رقم 1 مظروف ب/2، في الأحراز، طلب اجتماع مع وفد فيدرالي مكون من 5 أشخاص ، من خيرت الشاطر بمكتب الإرشاد بالمقطم، لعرض رؤية الإخوان، وجاء فيه :"طلب اجتماع مع وفد فيدرالي، من خيرت الشاطر معنون بإسم السيد أحمد عليمة، إشارة إلي رسالتكم بطلب موعد مقابلة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مع 5 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، نفيدكم ان الموعد تأجل يوم الاثنين الموافق 2 إبريل 2012 الساعة الثالثة عصرا بالمركز العام للإخوان المسلمين بالمقطم حسب طلبكم مع وافر التقدير".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.