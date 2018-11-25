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الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:02 ص
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طلاب يتظاهرون فى بودابست لإبقاء جامعة أسسها سوروس

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:02 ص
طلاب يتظاهرون فى بودابست لإبقاء جامعة أسسها سوروس مظاهرات المجر _ صورة أرشيفية
بودابست (رويترز)
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شارك آلاف فى مظاهرة طلابية فى بودابست، السبت تطالب بضمانات للحرية التعليمية وتغيير السياسات الحكومية التى دفعت جامعة أسسها الملياردير الأمريكى جورج سوروس للتخطيط لمغادرة المجر.

كانت الجامعة الأوروبية المركزية أعلنت أنها ستنتقل إلى فيينا ما لم توافق حكومة رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان بحلول الأول من ديسمبر على ضمان الإطار القانونى لاستمرار عملياتها فى المجر.

وقال المشاركون فى المظاهرة، التى نُظمت خارج المبانى التاريخية لجامعة كورفينوس على ضفة نهر الدانوب، إنه لا بد من الدفاع عن المناخ التعليمى الممثل فى الجامعة الأوروبية المركزية.

وقالت ماريا بالماى (63 عاما)، وهى مسؤولة مصرفية متقاعدة، إن "الجامعة الأوروبية المركزية تمثل التعليم الحر والتنوع... لقد ضقت ذرعا بما يحدث هنا".

وتتهم الحكومة المجرية المحافظة سوروس المولود فى المجر بالتخطيط لتدمير الحضارة الأوروبية من خلال إغراق القارة بالمهاجرين. ويقول سوروس إن دعمه للاجئين جزء من مهمة إنسانية.

 

 


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