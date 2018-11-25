ضبط 432 طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتى غرب ووسط الدلتا .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط 1493 عبوة مستحضرات تجميل ومنظفات ومعطر بإجمالى 4.390 طن بحوزة "ر .ش.ع" 36 سنة صاحب شركة غير مرخصة لمستحضرات التجميل بقسم دمنهور.



وتم ضبط 432.20 طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها بحوزة المدعو "علاء .س.ع" 45 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بالطريق الزراعى السريع مركز دمنهور، وكذلك ضُبط 7 أطنان شعير بحوزة "خ .ا.ع" 50 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن بناحية قرية قمحه مركز الدلنجات، لحيازته وتخزينه كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات أخرى، مستفيداً من فارق الأسعار محققاً أرباحا غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم .

كما تمكنت الحملة عن ضبط 2000 لتر سولار مدعم بحوزة "محمد .ا.خ" 43 سنة صاحب مصنع مكرونة بمركز شبراخيت لتجميعه مواد بترولية مدعمة لاستخدامها فى المصنع الخاصه به لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 5 أطنان ملح طعام و260 كيلو قشطة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز أبو المطامير.