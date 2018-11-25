ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 2082 حكما قضائيا فى حملة موسعة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها، وكذلك الهاربين من تنفيذ أحكام والمطلوبين على ذمة قضايا، وذلك فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى، وبث الطمأنينة بين المواطنين، لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية وبندقية موزر وبندقية آلى أنلد و10 بنادق خرطوش و2 طبنجه و3 فرد روسى محلى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع، وذلك بحوزة عدد من المتهمين.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال قضايا المواد المخدرة من ضبط متهم وبحوزته "13" قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش ومبلغ 1800 جنيهاً و"2" هاتف محمول ودراجة بخارية ماركة دايون "بدون لوحات معدنية" وتم ضبط المتهم وبحوزته "9" قطع متوسطة الحجم لمخدر الحشيش ومبلغ 2600 جنيهاً وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

واستكمالا لجهود الحملة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط متهم وبحوزته "100" قرص تامول المخدر ومبلغ 801 جنيهاً، ومتهم أخر وبحوزته "2" قرص تامول المخدر، ومبلغ 100 جنيهاً وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والثانى بقصد التعاطى وتم ضبطه وبحوزته "10" قطع لمادة الحشيش المخدر، ومبلغ 150 جنيهاً وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "4" قطع سلاح أبيض وتنفيذ "2082" حكما قضائيا منها 15 حكما جنائيا و724 حكم حبس جزئى و148 حكم حبس مستأنف و1099 غرامات جزئية و66 غرامات مستانفه و30 مخالفات متنوعة، وتم تحصيل 12500 جنيها غرامات مستحقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختصة.