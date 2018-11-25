صور.. وكيل "تعليم الإسماعيلية": لدينا خطة مستقبلية للتطوير ضمن رؤية مصر 2030

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات النوعية وموجهى الخدمات والأنشطة التربوية بحضور أحمد شومان، مدير إدارة التخطيط والمشروعات.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى، إنه فى إطار رؤية مصر 2030 حيث يعتبر التعليم هو المحور السابع فى المجال الاجتماعى بها وهو واحد من أهم مجالات رؤية مصر، فرؤية مصر تشمل إتاحة التعليم والتدريب بجودة عاليه دون تمييز فى إطار مؤسسى كفء وعادل ومستدام ومرن وأن يكون مرتكز على المعلم والمدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتكنولوجيًا.

وأضاف وكيل "تعليم الإسماعيلية" لابد أن يساهم التعليم فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن يتميز بذاته مستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية يحترم الأخلاق وفخور بتاريخ بلادة وشغوف لبناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وطالب مدير المديرية بضرورة إعداد خطة لكل إدارة نوعيه على حدة ولابد أن يكون لها هدف استراتيجى مع تحديد فترة زمنية للانتهاء منها فى إطار الخطة التنفيذية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أهمية تقديم أفكار خارج الصندوق ضمن الخطة وذلك للعمل بها خلال الفصل الدراسى الأول لتحقيق رؤية الدولة 2030.

وأختتم "قبيصى" مؤكدًا على ضرورة أن يقدم كل توجبه عملا غير تقليدى مع الاستعانة بمن هم يتميزون بعملهم من خلال مبدأ الشفافية والعدالة على أن تعقد ورشة عمل قبل صياغة الخطة مع أهمية التنسيق واستماع لوجهات النظر بين جميع أعضاء التوجيه.