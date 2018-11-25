صور.. مدير أمن كفر الشيخ يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتاجاً

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد نادى الشرطة بمدينة كفر الشيخ توزيع اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، عدداً من البطاطين، على الأسر الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والبطاطين على الأكثر احتياجا مجانا.

وأكد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، أن توزيع البطاطين ضمن مبادرة لتوزيع الملابس للطلاب والطالبات ، وتوزيع البطاطين على الاسر الأكثر احتياجاً مجاناً، كما تعمل المديرية على توفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتعليمات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.



3- البطاطين للاسر الفقيرة