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وحملة مكبرة لإزالة الاشغالات ورفع مياه الأمطار

صور.. مدير أمن كفر الشيخ يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتاجاً

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:29 م
صور.. مدير أمن كفر الشيخ يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتاجاً جانب من توزيع البطاطين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد نادى الشرطة بمدينة كفر الشيخ توزيع اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، عدداً من البطاطين، على الأسر الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والبطاطين على الأكثر احتياجا مجانا.

2- جانب من توزيع الهدايا والبطاطين

وأكد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، أن توزيع البطاطين ضمن مبادرة لتوزيع الملابس للطلاب والطالبات ، وتوزيع البطاطين على الاسر الأكثر احتياجاً مجاناً، كما تعمل المديرية على توفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتعليمات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

1-مدير أمن كفر الشيخ يوزع البطاطين والهدايا

 
3- البطاطين للاسر الفقيرة
3- البطاطين للاسر الفقيرة

 

4- جانب من توزيع البطاطين
 
شهدت مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفرالشيخ، باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات من شوارع المحافظة، وفتح الطرق أمام السيارات والمواطنين، وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً. 
 
وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة إزالة الإشغالات بقلين، بالتنسيق مع اللواء ناصر رشاد، نائب مدير أمن كفرالشيخ، بحضور واللواء حسين طه، مساعد مدير الأمن، والعميد عماد جلال، مأمور مركز قلين، والمقدم طاهر السيد، مدير شرطة المرافق بكفرالشيخ،وأسفرت عن رفع الاشغالات الخاصة بالمحلات التجارية والباعة الجائلين بعدد من الشوارع،و إزالة التندات المخالفة خاصة بالمحلات الغير قانونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاشتراطات الامنية والسلامة للمحلات وتوافر شروط التراخيص اللازمة لكل نشاط.
 
كما شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع وشفط مياه الامطار، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعي بجميع مناطق تساقط الأمطار،لهطول أمطار غزيرة، على عدد من مدن وقرى المحافظة فيما تواجد رؤساء المدن والقرى والقطاعات الحيوية بالشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار، وتوصيل التيار الكهربائي للمناطق التي فصل عنها التيار ومتابعة روافع الري والصرف، ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة. 
وكان محافظ كفرالشيخ، قد أعلن رفع حالة الاستعداد بقطاعات المحافظة خلال فصل الشتاء وبخاصة خلال موجة سقوط الامطار وحالة الطقس السئ التى شهدتها بعض مناطق المحافظة، يتزامن هذا مع انتشار مكثف للقيادات التنفيذية بجميع الشوارع والميادين والقرى على رأس فرق العمل لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.
 
من ناحية أخرى قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 1491 بطاقة تموينية ذكية، ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد، وفصل إجتماعي.

وأضاف الهابط، فى بيان له ، أن عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، شكل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة ،لتسليمها لأصحابها، لتفعيلها اعتباراً من الشهر المقبل.

 

 
 
 

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