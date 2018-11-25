صور.. محافظ مطروح ينقل تحيات الرئيس السيسي لأهالى السلوم ويبحث مشاكلهم

مطروح – حسن مشالي

نقل اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، خلال زيارته لمدينة السلوم، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأهالى السلوم، تقديراً لدورهم وتعاونهم فى حماية الحدود الغربية لمصر، مع اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح.

وأشار الغرابلى، إلى العمل على تنميتها من خلال عدد من المشروعات القومية والخدمية خاصة فى المنطقة الغربية، كميناء جرجوب بالنجيلة وإنشاء جامعة مطروح لتخريج كوادر جديدة من أبناء مطروح، وموافقة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على منحة منظمة إيفاد لدعم التنمية خاصة الزراعية بمطروح بمبلغ 61 مليون دولار توزيعها على المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة وغيرها من المشروعات التنموية وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال مؤتمر شعبى عقده محافظ مطروح بمدينة السلوم بحضور النائب مهدى العمدة عضو مجلس النواب وهانى مدكور رئيس مجلس مدينة السلوم وعدد من أهالى المدينة للوقوف على كافة مطالب واحتياجات الأهالى والعمل على تلبيتها.

وقرر محافظ مطروح، إحالة مشكلة عدم استكمال تبديل كابلات خطوط الكهرباء الهوائية بالسلوم إلى أرضية للتحقيق، مع تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية يشارك فيها أحد أبناء المدينة لاستلام كافة المشروعات بالمدينة بعد الانتهاء منها.

وصدق المحافظ، على تشغيل 15 فنيا وعاملا بمدارس السلوم و10 مدرسين بالمعهد الأزهرى من أبناء السلوم، لسد العجز فى عدد من التخصصات.

ووافق محافظ مطروح، على استكمال إنشاء الوحدة المحلية بقرية بق بق مع عرض موقف إعادة بناء مدرسة القرية، كما وجه بعرض دراسة إقامة إدارات للصحة والتعليم والزراعة بمدينة السلوم، مشددًا على سرعة إعادة الشيء لأصله بمنطقة كورنيش المدينة.

وأكد محافظ مطروح، خلال تفقده لعملية تطوير مستشفى السلوم المركزى، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المسشفى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مع البدء فى تجهيزها لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى المدينة والأشقاء من ليبيا، مع توفير فرص لأبناء السلوم بها.

ووجه الغرابلى خلال تفقده لمركز شباب السلوم، بعرض دراسة وتكلفة رفع كفاءة المدرجات وإقامة ملعب خماسى وتنجيل الملعب القانونى، وإنارة أعمدة المركز ليكون متنفس رياضى للشباب، موضحا بأنه تم دعم الفرق الرياضية بالسلوم بمبلغ 381 ألف جنيه.