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صور.. محافظ مطروح يفتتح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة ويشيد بدورها المجتمعي

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:38 م
صور.. محافظ مطروح يفتتح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة ويشيد بدورها المجتمعي جانب من جولة المحافظ
مطروح – حسن مشالي
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افتتح  اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الأحد، مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، الذى تنظمه المحافظة بمناسبة  إنشاء واستحداث أول إدارة لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمطروح، تحت برعاية المحافظ وإشراف وزارة التنمية المحلية،  وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

أكد محافظ مطروح، خلال كلمته على الحرص والاهتمام برعاية المرأة بمطروح،  مشيراً إلى  تميز المرأة والفتيات بالمحافظة، وامتلاكهن لعناصر التميز والإبداع واحتلالهن الدور القيادى والتفوق فى الجامعات والعديد من المجالات الأخرى، بالإضافة لدعمها وفتح مجالات أوسع فى مجال العمل والمشاركة فى مجالات التنمية، وحصولها على نسب تمثيل أعلى فى كافة المناصب القيادية وغيرها، وذلك فى إطار اهتمام ورعاية الدولة للمرأة  والعمل على الحفاظ على حقوقها، مع احتلالها مناصب قيادية ووزارية فى مصر.

وأشاد محافظ مطروح، بدور والرسالة السامية للمرأة فى المجتمع مع الإيمان بقدراتها ، مطالباً بالتكاتف والتعاون بين جميع الجهات فى المحافظة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، وتقديم كافة الدعم للحملة بعروضها الفنية ونشر طرق التوعية  بمجالس المدن وكليات جامعة مطروح

وعرض على  هامش المؤتمر، فقرة فنية، توضح المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ مظاهر التميز، مع توضيحها من خلال نماذج للمرأة استطاعت صناعة التاريخ فى مصر والعالم.

وأكد رجال الدينين الإسلامى والمسيحى  بمطروح، خلال كلماتهم، على  حفظ الأديان السماوية لحقوق المرأة وتقدير دورها والاهتمام بها إنسانياً واجتماعيا ًواقتصادياً.

وشهد المؤتمر، تقديم نماذج مشرفة للمرأة بمطروح، من بينها فتاة استطاعت إقامة مشروع اقتصادى  والتسويق له من خلال استغلال الخامات المتوفرة بمطروح،  وإحدى الفتيات المشاركات فى  منتدى شباب العالم الذى عقد فى شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى نهاية المؤتمر تقدم اللواء مجدى الغرابلى، بالشكر للقائمين على المؤتمر، وقرر صرف مبلغ  ألف جنيه  للطلاب المشاركين بعروض فنية فى الاحتفالية  من إحدى  مدارس مطروح.

محافظ مطروح يفتتح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة (1)
محافظ مطروح يفتتح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة (1)

 

محافظ مطروح يفتتح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة (3)
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محافظ مطروح يفتتح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة (4)
 

 

محافظ مطروح يفتتح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة (6)
 

 

محافظ مطروح يفتتح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة (7)
 

 


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