video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ مطروح يتفقد مدينة السلوم وتوزيع مساعدات غذائية وبطاطين للأسر الأكثر احتياجا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:04 م
صور.. محافظ مطروح يتفقد مدينة السلوم وتوزيع مساعدات غذائية وبطاطين للأسر الأكثر احتياجا جانب من توزيع المنتجات والهدايا
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق

تفقد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، مدينة السلوم الحدودية الغربية، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات الخدمية وسط حفاوة وترحيب من الأهالى، وبحضور النائب مهدى العمدة عضو مجلس النواب عن مطروح والعميد هانى مدكور رئيس مجلس مدينة السلوم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

محافظ مطروح يتفقد مدينة السلوم ويوزع مساعدات للمستحقين (1) (1)

ووزع المحافظ، سلع غذائية ومواد تموينية تقدر بـ  15 طن، و150 بطانية مجاناً، على الأسر الأكثر احتياجا، الذين تم تحديدهم من خلال مجلس مدينة السلوم والشئون الاجتماعية بالمحافظة، وفقا للضوابط والإجراءات المعمول، لوصول الدعم إلى مستحقيه.

محافظ مطروح يتفقد مدينة السلوم ويوزع مساعدات للمستحقين (2) (1)

وقرر محافظ مطروح، تشكيل لجنة لتوزيع المواد الغذائية والبطاطين، على جميع الأسر الأكثر احتياجا داخل المدينة والتجمعات الصحراوية، مع تأكيد وصول الدعم لمستحقيه بالمدينة.

محافظ مطروح يتفقد مدينة السلوم ويوزع مساعدات للمستحقين (3) (1)

وتقدم أهالى السلوم، بالشكر للمحافظ ورحبوا بزيارته وبتقديم المساعدات للمستحقين، فى إطار من الشفافية والحرص على حقوق المواطنين، واهتمامه بصولها  للأسر الأكثر احتياجا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالبة بمرسى مطروح تشارك صحافة المواطن برسوماتها.. وتؤكد: مستقبلى هو موهبتى

فيديو وصور.. "عايزينها تبقى خضرا".. استصلاح 650 فدانًا بالوديان الصحراوية فى مطروح

سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمطروح والساحل الشمالى

محافظة مطروح

مطروح

مرسى مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة