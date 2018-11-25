صور.. محافظ مطروح يتفقد مدينة السلوم وتوزيع مساعدات غذائية وبطاطين للأسر الأكثر احتياجا

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، مدينة السلوم الحدودية الغربية، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات الخدمية وسط حفاوة وترحيب من الأهالى، وبحضور النائب مهدى العمدة عضو مجلس النواب عن مطروح والعميد هانى مدكور رئيس مجلس مدينة السلوم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

ووزع المحافظ، سلع غذائية ومواد تموينية تقدر بـ 15 طن، و150 بطانية مجاناً، على الأسر الأكثر احتياجا، الذين تم تحديدهم من خلال مجلس مدينة السلوم والشئون الاجتماعية بالمحافظة، وفقا للضوابط والإجراءات المعمول، لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وقرر محافظ مطروح، تشكيل لجنة لتوزيع المواد الغذائية والبطاطين، على جميع الأسر الأكثر احتياجا داخل المدينة والتجمعات الصحراوية، مع تأكيد وصول الدعم لمستحقيه بالمدينة.

وتقدم أهالى السلوم، بالشكر للمحافظ ورحبوا بزيارته وبتقديم المساعدات للمستحقين، فى إطار من الشفافية والحرص على حقوق المواطنين، واهتمامه بصولها للأسر الأكثر احتياجا.