صور.. محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية

تابع الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الاحد، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 2019/2018، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2018/2019م.

وبحث محافظ كفرالشيخ، تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، لافتاً أن مخصصات صندوق الخدمة العامة هي لمشروعات النفع العام فقط بعد تقرير المحافظة، حيث أن "التشريعات المالية والتأشيرات العامة للموازنة لا يمكن تجاوزها".

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعي بذلك متضمناً موقف التنفيذ، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين، كما كلف القيادات التنفيذية بمتابعة كافة المشروعات ونسب التنفيذ النهائية وأسباب التأخير في التنفيذ بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية وإدارة التخطيط والمتابعة، وأنه تم فتح قنوات للتواصل مع المواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك في التعدي، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدي من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التي تعد من اخصب الأراضي على مستوى الدولة.

كما شدد " المحافظ " على إزالة الاشغالات والعشوائيات ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمراكز والمدن، ووضع لافتات التعريف بالقرى والتوابع خاضعة للتنسيق الحضاري تتبع النموذج الموحد لهذه اللافتات ومراجعة أغطية بيارات الصرف الصحي ، مطالباً بمتابعة بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير السلع المدعمة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتكثيف الرقابة على محال السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الأسعار وتوافر السلع، لتنفيذ خطة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافرها للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات، والوحدات الصحية بالقرى، لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى ورعايتهم وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم ، موجهاً بتنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، والعرض لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة ، مشدداً بتحسين المرافق والخدمات، وبخاصة النظافة ورفع المخلفات، ومراجعة بيارات الصرف الصحي، وصلاحية العوازل وجودة كابلات الكهرباء، والمرور على فصول محو الأمية.