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صور.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ودقيق بلدى مدعم خلال حملة تموينية بالضبعة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:40 م
صور.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ودقيق بلدى مدعم خلال حملة تموينية بالضبعة دقيق- أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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تمكنت حملة لمديرية التموين بمطروح، من دقيق مدعم ومواد غذائية متنوعةغير صالحة للاستهلاك الآدمى معروضة للبيع بالأسواق وبعض المحلات التجارية، خلال حملة تموينية بمدينة الضبعة.

أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، أن الحملة جاءت بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، وذلك على المحال التجارية و الأسواق بمركز ومدينة الضبعة،  وأسفر عنها ضبط 17 مخالفة متنوعة، تضمنت مخالفات عرض و بيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن مياه معدنية وشاى و مربى و كاستر و مشروبات غازية  وكلها منتهية الصلاحية بعدد 650 عبوة مختلفة الأنواع، وضبط مخالفة استخدام دقيق بلدى مدعم داخل مخبز دوار، فى غير الغرض المخصص له، ومخالفات بيع بأكثر من السعر المقرر للسجائر و  مخالفات تتعلق بالمخابز ، عبارة عن  إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة عدم الالتزام بمواعيد التشغيل و غلق المخبز بدون عذر أو أذن مسبق، ومخالفة عدم الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز، ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.

وتم التحفظ على المضبوطات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية و الغير صالحة للاستهلاك الآدمى و قيد المحاضر بقسم شرطة مرسى مطروح للعرض على النيابة العامة.


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