صور.. صحة الإسماعيلية: مؤتمر جماهيرى لحث المواطنين على المشاركة فى حملة "100 مليون صحة"

الإسماعيلية – السيد فلاح

تواصل مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، استعداداتها للمشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، والمقرر لها أن تبدأ من 1 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019، بعقد مؤتمرات جماهيرية لشرح تفاصيل الحملة للمواطنين وحثهم على المشاركة فى الحملة.

وعقد مجلس ومدينة مركز فايد بالإسماعيلية، مؤتمرًا جماهيريًا، اليوم الأحد، للتعريف بحملة الـ 100 مليون صحة، بحضور الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والعميد وائل حمزة رحب، رئيس مدينة فايد، والدكتور على حمودة مدير إدارة فايد الصحية، ومدير مستشفى فايد المركزى والنائب أحمد سعيد شعيب، وعدد كبير من أهالى مدينة فايد.

طالب العميد وائل حمزة رحب، رئيس مدينة فايد، أهالى المدينة بالتوجه إلى المراكز المشاركة فى مبادرة الرئيس السيسى مع بداية انطلاقها من أجل الكشف على عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، ضغط وسكر، مشيرًا إلى أن الكشف مجانى.

وشرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية خلال المؤتمر الجماهيرى، آليات العمل فى الحملة، والمستهدف منها وهم نحو 844634 مواطن سوف يتم فحصهم من خلال 116 تمركز على مستوى محافظة الإسماعيلية وتوابعها.

وأكد، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تحديد 13 تمركز لمدينة فايد للكشف على فيروس سى وهم "مستشفى فايد المركزى ومركز طبى فايد ومركز طبى أبوسلطان ووحدة السعيدية الطبية ووحدة كسفريت الصحية ووحدة سرابيوم الصحية والوحدة المحلية بقرية فنارة ومركز شباب العقادة ومركز شباب القراقرة ومركز شباب هويس سرابيوم ومركز شباب المنياوى ومركز شباب الحمادة بسرابيوم + سيارة متنقلة للأماكن النائية" للتيسير على المواطنين وفحص عدد أكبر منهم، مشيرًا إلى أن المستهدف داخل مدينة فايد يصل إلى نحو 81 ألف نسمة، موضحًا أن تاريخ علاج مرض فيروس سى فى الماضى كانت نسبة العلاج لا تتعدى 14%، ولكن الآن تم إنتاج عقاقير جعلت نسبة العلاج كادت أن تكون 100% والقضاء عليه نهائيًا خلال ثلاثة شهور.



الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية



النائب أحمد سعيد شعيب



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر الجماهيرى



مسؤلى الصحة بالإسماعيلية



مؤتمر جماهيرى بفايد لحث المواطنين على المشاركة فى حملة 100 مليون صحة



مؤتمر جماهيرى بفايد لحث المواطنين على المشاركة فى حملة 100 مليون صحة (2)