صور.. جنازة مهيبة للملازم أول عمر مجدى شهيد كمين العياط بمسقط رأسه بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، الشهيد الملازم أول عمر مجدى صبحى عبد الونيس ضابط بقوات الأمن بالجيزة والذى استشهد جراء اصطدام سيارة به أثناء تواجد بكمين بالعياط.

وذلك بحضور اللواء سمير أبو زامل دير أمن المنوفية، اللواء صبرى العزب رئيس فرع الأمن العام بالمنوفية، اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد نوح مقلد رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وسط جمع غفير من أهالى القرية وردد المشيعون هتافات منها: "لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح، وإحنا نكمل الكفاح" .

وقدم مدير أمن المنوفية العزاء لأهالى أسرة الشهيد، متمنيا لهم الصبر والسلوان، مؤكدًا إصرار الدولة على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل أهالى الشهداء، مشيرا إلى أن مصر ستنتصر على الإرهاب عاجلا أم أجلا.

وأضاف أن مصر قادرة على التصدى للإرهاب بكل صوره بتكاتف أبناؤها وتماسكهم وببسالة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، مؤكدًا على أن أجهزة الدولة تقدم كل أوجه الدعم لأسر الشهداء .

وأكد أهالى القرية، على أن الشهيد كان حسن السمعة وطيب الخلق بين أهالى القرية .