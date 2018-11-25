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صور.. تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:46 م
صور.. تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم افتتاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو أى سى تي"، وهو الملتقى الذى يعقد سنويًا تحت رعاية، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة.

افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (1)

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استمع إلى كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تضمنت عرضًا لتجربة الحكومة المصرية فى الارتقاء بقطاع الاتصالات وتطويره، فضلًا عن استعراض مجالات التعاون وتبادل الخبرات فى هذا الصدد مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المعرض بات جاذبًا للعديد من خبراء ورواد ومستثمرى القطاعات التكنولوجية المختلفة فى المنطقة والعالم.

افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (2)

وتفقد الرئيس عددًا من أجنحة المعرض الخاصة بالجهات الحكومية المصرية، كوزارات المالية والنقل والداخلية والإنتاج الحربى والتعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئة العامة للبريد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بعض من صالات عرض الشركات الخاصة، كشركات شبكات المحمول وتصنيع الألياف الضوئية.

افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (3)

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع فى هذا السياق على أبرز جهود المؤسسات الحكومية فى إطار خطط الدولة المكثفة للتحول نحو حكومة ومجتمع رقمى متكامل، كتطوير بوابة الحكومة الإلكترونية، وتكامل نظم وقواعد البيانات القومية، وإنشاء منافذ الشباك الواحد للمستثمرين، وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وإطلاق الخدمات البريدية الإلكترونية، والاستعانة بنظم المحاكاة للتدريب على قيادة القطارات، وابتكار منظومة للتحكم فى خطوط السكك الحديدية، وميكنة خدمات الجمهور المقدمة من وزارة الداخلية كالأحوال المدنية والمرور، وتصنيع أجهزة الكشف عن الحقائب، وتصنيع العدادات الكهربائية وتطوير منظومة التعليم الرقمى والتصحيح الإليكترونى، فضلًا عن إطلاع سيادته على جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة من شركات شبكات المحمول وأحدث تقنيات الجيل الرابع.

افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (4)

وأضاف السفير بسام راضى، أن الرئيس أكد فى هذا الإطار أهمية قطاع الاتصالات كركيزة أساسية تساهم فى تحسين حياة المواطنين بالنظر إلى تداخلها فى جميع مناحى الحياة، وذلك من خلال تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع المصرى عبر توطين التكنولوجيا واستخدام أحدث نظمها فى محافظات مصر المختلفة، وتيسير وتطوير كفاءة الخدمات الحكومية، وتوفير البيئة التى تشجع على بناء قدرات الشباب وتوفير فرص العمل عن طريق إقامة المشروعات العملاقة وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.

 

كما شدد الرئيس على ضرورة استمرار الجهود والدفع بمبادرات خلاقة فى هذا الصدد لمواجهة التحديات العالمية الآنية ودفع النمو الاقتصادى تحقيقًا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (6)
 
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (7)
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (8)
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (9)
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (10)
 
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (11)
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (12)
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (13)
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (14)
 
افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (15)

 


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