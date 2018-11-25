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صور.. "الزراعة" تسهم فى تنمية قرية الروضة ومساعدة أهالى الضحايا بسيناء

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:12 م
صور.. "الزراعة" تسهم فى تنمية قرية الروضة ومساعدة أهالى الضحايا بسيناء جهود وزارة الزراعة فى الروضة
كتب عز النوبى
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أكد  الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة أنه فى إطار تحرك الدولة لمساعدة أهالى قرية الروضة بمركز بئر العبد محافظة سيناء لتخفيف آثار المجزرة الإرهابية، الخسيسة التى تعرضوا لها قبل عام.
 
وتوفر وزارة الزراعة  25 بطارية أرانب كاملة من مشروع التدريب التعاونى بالأراضى الجديده وزراعة 40 فسيله نخيل حول مسجد الروضه بإشراف مركز بحوث الصحراء وعدد 16 خلية نحل من مشروع نشر تربية النحل لتحسين انتاجية الأراضى الجديده بشمال سيناء وقد سبق أن قامت هيئة الثروه السمكيه بإنشاء مزرعة سمكية عقب أحداث الروضه مباشرة وتوفير فرص عمل لـ 20 فرد من أهالى قرية الروضة.
 
كما أن مركز بحوث الصحراء قام بتقديم نموذج إهداء لإحدى السيدات المنتفعات من بطاريات الأرانب.
 
كما قام مدير بحيرة البرديل بإهداء  نموذج شهاده لأحد العاملين لمزرعة السمكية بالروضة من الذين تم توفير فرصة عمل لهم.
 
وأضاف ابوستيت أن الجهات التابعه لوزارة قامت بدورها في توزيع المشروعات على الأهالى وأنها مستمرة فى ذلك والتعاون والتنسيق مع كل مؤسسات الدولة لمساعدة أهالينا فى قرية الروضة.
 
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