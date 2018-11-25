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صور.. أمن القاهرة تنجح فى إنقاذ مسنة وطفلين محتجزين بمسكنهم

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:26 م
صور.. أمن القاهرة تنجح فى إنقاذ مسنة وطفلين محتجزين بمسكنهم قوات الانقاذ أثناء إنقاذ الطفلين
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة مسنة، وطفلين محتجزين بمسكنهم، وإخراجهم من مسكنهم بعد تعذ فتح باب الشقة لإخراجهم، وهو ما قابله المواطنين بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على جهودهم.
 
 
الاستعانة بالسلم الهيدروليكى لدخول الشقة
الاستعانة بالسلم الهيدروليكى لدخول الشقة

السيدة المسنة عقب انقاذها
السيدة المسنة عقب إنقاذها

 

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من المواطنة "رشا.م.ق" بوجود أطفالها محتجزين داخل الشقة الخاصة بها وتعذر فتح الباب لإخراجهم، وفى ذات التوقيت تلقت الغرفة بلاغا من المواطن "خالد.م.م" بأن والدته مسنة محتجزة داخل الشقة سكنهما، وتعذر فتحه لكونها مسنة.

 
 
رجال الانقاذ اثناء انقاذ الاطفال
رجال الإنقاذ أثناء إنقاذ الأطفال

سيارات الانقاذ اسفل عقار السيدة المسنة
سيارات الإنقاذ أسفل عقار السيدة المسنة

 

وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، التى وصلت لأماكن البلاغات، وتبين أن البلاغ الأول بالشقة بالطابق الرابع بإحدى عمارات الهيئة العربية للتصنيع بمدينة نصر، وتم إستخراج الاطفال عن طريق إستخدام السلم الهيدروليكي والدخول من شرفة الشقة ومن ثم إنقاذ الأطفال. 
 
 
قوات الانقاذ اثناء محاولة كسر باب الشقة
قوات الإنقاذ أثناء محاولة كسر باب الشقة

 

وبفحص البلاغ الثانى تبين أن الشقة بالدور الرابع بمنطقة النزهة، وتمكنت أيضا وحدات الإنقاذ من فتح باب الشقة بإستخدام المعدات الخاصة بذلك وإستخراج السيدة بصحة جيدة .
 
 
 
قوات الانقاذ عقب انقاذ الطفلين
قوات الإنقاذ عقب انقاذ الطفلين
 
ووجة المواطنين الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولأجهزة الأمن التي تخدم المواطنين بهذا الإسلوب المتميز ولسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغات .
 
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

 


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