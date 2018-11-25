صور.. أمن القاهرة تنجح فى إنقاذ مسنة وطفلين محتجزين بمسكنهم

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة مسنة، وطفلين محتجزين بمسكنهم، وإخراجهم من مسكنهم بعد تعذ فتح باب الشقة لإخراجهم، وهو ما قابله المواطنين بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على جهودهم.



الاستعانة بالسلم الهيدروليكى لدخول الشقة



السيدة المسنة عقب إنقاذها تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من المواطنة "رشا.م.ق" بوجود أطفالها محتجزين داخل الشقة الخاصة بها وتعذر فتح الباب لإخراجهم، وفى ذات التوقيت تلقت الغرفة بلاغا من المواطن "خالد.م.م" بأن والدته مسنة محتجزة داخل الشقة سكنهما، وتعذر فتحه لكونها مسنة.

رجال الإنقاذ أثناء إنقاذ الأطفال



سيارات الإنقاذ أسفل عقار السيدة المسنة وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، التى وصلت لأماكن البلاغات، وتبين أن البلاغ الأول بالشقة بالطابق الرابع بإحدى عمارات الهيئة العربية للتصنيع بمدينة نصر، وتم إستخراج الاطفال عن طريق إستخدام السلم الهيدروليكي والدخول من شرفة الشقة ومن ثم إنقاذ الأطفال.

قوات الإنقاذ أثناء محاولة كسر باب الشقة وبفحص البلاغ الثانى تبين أن الشقة بالدور الرابع بمنطقة النزهة، وتمكنت أيضا وحدات الإنقاذ من فتح باب الشقة بإستخدام المعدات الخاصة بذلك وإستخراج السيدة بصحة جيدة .

قوات الإنقاذ عقب انقاذ الطفلين