صحة كفر الشيخ: 648 فرقة للكشف على 2 مليون و141 ألفا للقضاء على فيروس سى

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، تستهدف نحو 2 مليون و141 ألف و328 مواطناً فى قرى ومدن المحافظة، والمقرر انطلاقها خلال المرحلة الثانية فى الأول من ديسمبر القادم، وتنتهى فبراير 2019 بـ11 محافظة، للكشف عن فيروس سى وأمراض السكر وضغط الدم والسمنة مجاناً، وتم تحديد 215 نقاط للكشف الطبى بدلاً من 162، كما تضم الحملة 648 فريقا وكل فريق يتكون من "طبيب بشرى، صيدلى، أسنان، مدخل بيانات، ممرض أو ممرضة"، وعقب الانتهاء من المسح الشامل تنتقل الفرق للتوابع والعزب للوصول لكل المعنيين المراد المسح الطبى لهم، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" تعتبر فريدة من نوعها فى تحقيق المعادلة الصعبة، نظرًا لأنها تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب التقييم والعلاج، مؤكداً أن الحملة ستشهد تضافر جميع القوى " الرقابية والتنفيذية والشعبية "لإنجاح المهمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه عقد اجتماعا مع الفرق الإشرافية والتنفيذية بجميع مراكز المحافظة، لمناقشة استعدادات مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وطالبهم بالعمل بروح الفريق الواحد والعمل على قدم وساق، والاستفادة من تجربة المرحلة الأولى، ومعرفة الأساليب التى من خلالها تم التغلب على كافة التحديات التى واجهتها على أرض الواقع خلال خطة التنفيذ، لافتا إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى نجاح المرحلة الثانية، وتحقيق أفضل النتائج.

وقال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تجهيز الوحدات الصحية والمستشفيات لإجراء المسح الشامل بالمبادرة، لافتًا إلى أن إجراءات الكشف سيكون على مدار اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مناشداً المواطنين التوجه إلى مراكز الفحص للاطمئنان على صحتهم، وإجراء المسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية عقب انطلاق الحملة فى المرحلة الثانية.

وأضاف جودة، أن أولى اهتماماته الانضباط الإدارى لأنه أولى حلقات تقديم الخدمة للمواطنين، التواجد بمواقع العمل بالمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية، وخدمة المواطن فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية، ثلاث لجان لا صحة بدونهم،لذا نهتم بهم اهتماماً كبيراً، مؤكداً أنه تم القضاء على قوائم الانتظار فى مجال القسطرة القلبية وتم إجراء 55 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم افتتاح بنكين للدم بفوه ومطوبس، وسيتم فتح بنوك دم فى كل مراكز المحافظة، مشيراً أن المحافظة شهدت افتتاح 10 فصول جديدة للتمريض لتوفير العجز فى هيئة التمريض بالمستشفيات، مؤكداً تم تشكيل لجان لنقل وانتداب التمريض لسد العجز بالمستشفيات وبالوحدات الصحية، وأنه شدد على الحيادية والشفافية.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن المديرية بها 272 وحدة صحية ريفية وعدد الأطباء الذين يعملون بهم 90 طبيبا بواقع 3 وحدات صحية لكل طبيب، وسيتم سد العجز خلال الدفعة التى سيتم تكليفها، معلناً عن حملة " خلو كفر الشيخ من العيادات الغير مرخصة "، مؤكداً أنه كلف إدارة العلاج الحر بتكثيف العمل لحصر العيادات والمستشفيات الخاصة غير المرخصة، لترخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، حرصاً على سلامة المريض.

يذكر أن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ناقش استعدادات المحافظة لانطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة" تحت شعار" 100 مليون صحة"،كما ناقش المحافظ،آليات الرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير المستلزمات الطبية بها، موجهًً بتكثيف المتابعة والمرور على الوحدات الصحية والتفتيش المفاجئ على المستشفيات وضمان توافر المستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، مع وجود نائب إدارى ومدير استقبال ومشرف تمريض بقسم الاستقبال بجميع المستشفيات، مع وضع الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفيات قلين وبلطيم المركزى وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على حسن معاملة المرضى.