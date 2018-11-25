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شينخوا: أول بعثة أثرية صينية تبدأ عملها اليوم بمعبد مونتو بالأقصر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:45 م
شينخوا: أول بعثة أثرية صينية تبدأ عملها اليوم بمعبد مونتو بالأقصر الأقصر - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت وكالة شنخوا الصينية، إن أول بعثة أثرية صينية ستبدأ اليوم الأحد، أعمالها فى معبد مونتو بمحافظة الأقصر، بحسب تصريح مسئولى الآثار.

 

وأوضح مصطفى الصغير، المدير العام لمعابد الكرنك فى الأقصر، إن الفريق الأثرى الصينى هو الأول الذى يعمل فى مصر، مشيرا إلى أن الصينيين لديهم خبرة فى مجال الحفائر.

 

وأضاف أن تفويض الفريق الصينى جاء بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة الآثار المصرية والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية فى أكتوبر الماضى. وتوقع مصطفى الصغير أن تكون البعثة بداية لمزيد من البعثات الصينية للعمل فى مواقع أثرية مختلفة بمصر. وستجرى البعثة أعمال الحفائر والترميم والتوثيق فى الموقع، وفقا لما قاله فى بيان.

 

وتهدف مذكرة التفاهم بين القاهرة والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية المشتركة بين الجانبين ورفع الوعى بالتراث الثقافى لكلا البلدين.

 

وقالت شينخوا، إن مصر واحدة من أقدم الحضارات فى العالم التى كانت تعمل بقوة للحفاظ على تراثها الأثرى واكتشاف أسرار آثارها القديمة. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر عدة اكتشافات أثرية مهمة منها المقابر الفرعونية والتماثيل والتوابيت والمومياوات ومواقع الدفن.

 


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