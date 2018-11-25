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شاهد.. استعدادات احتفالات اليوم الوطنى الإماراتى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:06 ص
شاهد.. استعدادات احتفالات اليوم الوطنى الإماراتى احتفالات اليوم الوطنى الإماراتى
كتب خالد إبراهيم
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تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد المقبل بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وهو اليوم الوطنى الإماراتى الذى يتم الاحتفال به يوم 2 ديسمبر من كل عام.

يأتى اليوم الوطنى الإماراتى حينما تم إجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

ونشر المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد مقطع يبرز استعدادات الإمارات للاحتفال بيومها الوطنى، حيث علق قائلاً "الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الإماراتى اليوم الوطنى فى اقتصادية دبى.

 

 


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