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سوريا تؤكد إصابة أكثر من 100 شخص فى هجوم بغاز سام على حلب

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:24 م
سوريا تؤكد إصابة أكثر من 100 شخص فى هجوم بغاز سام على حلب سوريا - أرشيفية
رويترز
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أصاب قصف نفذته المعارضة السورية أكثر من 100 شخص فى هجوم يشتبه أنه بغاز سام فى حلب وصفه مسؤول من قطاع الصحة بأنه الأول من نوعه فى المدينة.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يراقب الحرب فى سوريا إن القصف تسبب فى إصابة العشرات بمشكلات فى التنفس مساء أمس السبت فى حلب فى حين أسفر قصف حكومى عن مقتل 9 أشخاص فى قرية بإدلب.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن 107 أشخاص أصيبوا فى حلب بعد أن أصاب المعارضون ثلاث مناطق "بقذائف تحتوى غازات سامة". وهذا هو أكبر عدد للضحايا فى حلب منذ أن استعادت القوات الحكومية وحلفاؤها السيطرة على المدينة من المعارضة قبل قرابة عامين.

 


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