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سوريا: الاعتداء على حلب بالغاز بسبب وصول المواد الكيميائية للإرهابيين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:10 م
سوريا: الاعتداء على حلب بالغاز بسبب وصول المواد الكيميائية للإرهابيين قصف فى سوريا
أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن اعتداء التنظيمات الإرهابية على الأحياء السكنية في مدينة حلب جاء نتيجة تسهيل بعض الدول وصول المواد الكيميائية للإرهابيين مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب.

وشددت الوزارة -في بيان اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"- أن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت أمس بالاعتداء بالغازات السامة على الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب حيث استهدفت أحياء الخالدية والحمدانية والشهباء وشارع النيل وجمعية الزهراء بمدينة حلب بعشرات قذائف الهاون المحشوة بمادة الكلور ما أدى إلى إصابة 107 من المدنيين بحالات اختناق وتسمم شديدة الخطورة معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ فضلا عن الأضرار التي ألحقتها بالممتلكات العامة والخاصة في المناطق المستهدفة.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ومنعها من الاستمرار والتمادي في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 - 2014 و2178 - 2014 و2199 - 2015 و2253 - 2015.

 


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سوريا

حلب

المواد الكيميائية




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