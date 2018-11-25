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سقوط 33 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:16 ص
سقوط 33 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 250 سائقًا، وإثبات تعاطى 33 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
و كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 

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