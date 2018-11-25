video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سخرة أطفال قطر.. حشد 3 آلاف طفل لإرضاء نزوات تميم

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:11 م
سخرة أطفال قطر.. حشد 3 آلاف طفل لإرضاء نزوات تميم تميم بن حمد
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

جريمة جديدة لتنظيم الحمدين فى قطر، بعد أن حشد النظام أكثر من 3 آلاف طفل، فى المدارس ليقوموا بتدريبات شاقة، من أجل المشاركة فى حفل استقبال تميم خلال العيد الوطنى، فى وقت يعانى الأطفال من إهمال متعمد.

 

 

وقالت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية "الدوحة تضحى بأطفالها على مذبح نزوات الأمير الصغير، واستغلت النشء لإعداد مسرحية باهتة عن حب القطريين لتميم".

وتابعت قطريليكس "قطر بدأت تدريبات شاقة للأطفال استعدادا لاحتفالات العيد الوطنى، 3 آلاف تلميذ سخرهم النظام المجرم لاستعراض حب بالإكراه لتميم".

وأكدت قطريليكس أن المدارس القطرية دربت الأطفال 3 شهور لحفل استقبال "تميم"، وضحت بساعات الدراسة لتمرينهم على فعاليات لإرضاء غرور الأمير، قائلة :"استغلت طفولتهم البريئة لتعزيز الصورة الوهمية لدويلة العار، فى محاولة ساذجة للتغطية على كراهية القطريين لأمير الإرهاب".

واستطردت "النظام يتذكر الأطفال فى الاحتفالات السنوية ويهملهم بقية العام، فصحة النشء القطرى تتراجع حسب بيانات وزارة الصحة القطرية، إذ يعانى لتلاميذ من سوء التغذية ومشكلات النمو والسمنة، فـ47% من الذكور، و44% من الإناث يحتاجون تدخلات عاجلة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولات "تميم" الخارجية تحصد الفشل.. المعارضة تفضح انتقادات الأحزاب الإيطالية لزيارة أمير قطر .. وتكشف: دعم الدوحة للإرهاب أصبح معروفا دوليا.. وتنظيم الحمدين يجمع قنواته المحرضة فى مدينة جديدة لمواصلة التحريض

قطر يليكس: الهند تكشف تورط تنظيم الحمدين فى تمويل متورطين بأنشطة إرهابية

فيديو.. الهند تفتح النار على قطر.. نيودلهى تكشف تورط الدوحة فى تمويل عصابات تدعم الإرهاب بجنوب الهند تحت غطاء دعم التعليم.. الاستخبارات الهندية كشفت عن دور نظام الحمدين فى دعم منظمات مشبوهة تحت غطاء الإغاثة

شاهد.. سلخانات تعذيب قطر وسيلة "تميم" لإسكات صوت المعارضة

فيديو.. تعرف على أسباب إجبار قطر على تقاسم استضافة المونديال

قطر

قطريليكس

تميم

اطفال قطر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة