سخرة أطفال قطر.. حشد 3 آلاف طفل لإرضاء نزوات تميم

كتبت ريهام عبد الله

جريمة جديدة لتنظيم الحمدين فى قطر، بعد أن حشد النظام أكثر من 3 آلاف طفل، فى المدارس ليقوموا بتدريبات شاقة، من أجل المشاركة فى حفل استقبال تميم خلال العيد الوطنى، فى وقت يعانى الأطفال من إهمال متعمد.

استقبال #تميم.. سخرة أطفال #قطر#قطر صحت بأطفالها على مذبح نزوات الأمير الصغير.. بعدما حشدت 3 آلاف طفل في تدريبات شاقة لإعداد مسرحية باهتة عن حب القطريين لأمير العار ممول الإرهاب#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_تنتهك_الإنسانية#تميم_يستنزف_قطر pic.twitter.com/55ObqK1Krr — قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) November 25, 2018

وقالت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية "الدوحة تضحى بأطفالها على مذبح نزوات الأمير الصغير، واستغلت النشء لإعداد مسرحية باهتة عن حب القطريين لتميم".

وتابعت قطريليكس "قطر بدأت تدريبات شاقة للأطفال استعدادا لاحتفالات العيد الوطنى، 3 آلاف تلميذ سخرهم النظام المجرم لاستعراض حب بالإكراه لتميم".

وأكدت قطريليكس أن المدارس القطرية دربت الأطفال 3 شهور لحفل استقبال "تميم"، وضحت بساعات الدراسة لتمرينهم على فعاليات لإرضاء غرور الأمير، قائلة :"استغلت طفولتهم البريئة لتعزيز الصورة الوهمية لدويلة العار، فى محاولة ساذجة للتغطية على كراهية القطريين لأمير الإرهاب".

واستطردت "النظام يتذكر الأطفال فى الاحتفالات السنوية ويهملهم بقية العام، فصحة النشء القطرى تتراجع حسب بيانات وزارة الصحة القطرية، إذ يعانى لتلاميذ من سوء التغذية ومشكلات النمو والسمنة، فـ47% من الذكور، و44% من الإناث يحتاجون تدخلات عاجلة".