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روس أتوم: محطة الضبعة النووية جعلت العلاقات المصرية الروسية فى ذروتها

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:05 م
روس أتوم: محطة الضبعة النووية جعلت العلاقات المصرية الروسية فى ذروتها جانب من منتدى موردى الصناعات النووية
كتبت رحمة رمضان
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أكد الكسندر فورونكوف، مدير عام شركة روساتوم الشرق الأوسط، على أن العلاقات بين مصر و روسيا أصبحت فى ذروتها خاصة مع إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، مشددًا على أن روسيا ترحب دائما بالتعاون مع شريكها التاريخى مصر فى شتى المجالات.
 
 
وأضاف فورونكوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع ، على هامش منتدى موردى الصناعات النووية الذى يعقد بالقاهرة، أن شركة روساتوم الروسية حريصة على تشجيع الصناعة المحلية فى كافة مشروعاتها الأجنبية وخاصة فى مصر، لافتا إلى أن الأعمال الخاصة بالإنشاءات والمبانى ستكون بنسبة 100% مصرية.
 
 
و أشار فورونكوف، إلى أن هناك بعض المهمات التى يصعب تصنيعها محليا فى هذه المرحلة مثل المهمات الخاصة بالأمان النووى، مشيرا إلى أن مشروع الضبعة النووى يتميز بأعلى معايير الأمان.

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