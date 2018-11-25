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روسيا تقصف الميليشيات السورية التى تورطت فى هجوم حلب

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:54 م
روسيا تقصف الميليشيات السورية التى تورطت فى هجوم حلب حلب
رويترز
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها قصفت مقاتلى المعارضة السورية الذين قصفوا حلب، موضحة أنه تم القضاء على المسلحين الذين نفذوا هجوم حلب.

كانت الحكومة الروسية قد أعلنت أن الميليشيات السورية أطلقوا قذائف بغاز الكلور على مدينة حلب السورية، موضحة أن حوالى 46 شخصا بينهم 8 أطفال يتلقون العلاج من التسمم الكيماوى.

وأضاف أن الميليشيات قصفوا حلب من منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب. وأعلنت أنها تعتزم الحديث مع تركيا بشأن الواقعة بما أنها الضامن لوقف المعارضة لإطلاق النار هناك.

 

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