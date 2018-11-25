video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تقدم المساعدة للمصابين فى حلب جراء قذائف الغازات السامة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:08 ص
روسيا تقدم المساعدة للمصابين فى حلب جراء قذائف الغازات السامة حلب
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء عسكريين روس بدؤوا بتقديم المساعدة للمصابين فى الأحياء السكنية بمدينة حلب التى تعرضت لقذائف صاروخية تحتوى على غازات سامة.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف قوله اليوم الأحد، إن مجموعات من وحدات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الروسى المتواجدة فى سوريا، مزودة بمعدات خاصة، بدأت عملها فى فحص المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فضلا عن مراقبة الوضع فى المنطقة.
وأضاف "وفقا للبيانات الأولية، التى تؤكد على وجه الخصوص أعراض التسمم عند الضحايا، فإن المقذوفات التى أُطلقت على المناطق السكنية فى حلب محشوة بالكلور".
واستطرد قائلا " إن الجانب الروسى سبق ولفت الانتباه إلى حقيقة أن منظمة "الخوذ البيضاء" العاملة في سوريا، كانت تحاول تنظيم استفزازات باستخدام المواد الكيميائية في المنطقة منزوعة السلاح حول إدلب لاتهام القوات الحكومية بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد السكان المحليين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 50 شخصا فى قصف لمسلحين على حلب السورية وحدوث حالات اختناق

الدفاع الروسية: 6 قتلى و5 مصابين جراء قصف حلب وحماة واللاذقية

شاهد.. استراتيجية جديدة للتنمية والتطوير فى حلب بسوريا

حلب

سوريا

روسيا

إيجور كوناشينكوف

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة