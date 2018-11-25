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روسيا تتهم مقاتلى المعارضة بقصف حلب السورية بغاز الكلور

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:30 ص
روسيا تتهم مقاتلى المعارضة بقصف حلب السورية بغاز الكلور الجيش الروسى فى سوريا
رويترز
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اتهمت روسيا اليوم الأحد مقاتلي المعارضة السورية بإطلاق قذائف بغاز الكلور على مدينة حلب مما أسفر عن تسمم 46 شخصا بينهم ثمانية أطفال مضيفة أنهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن مقاتلي المعارضة قصفوا حلب من منطقة لخفض التصعيد في إدلب يسيطر عليها مسلحو جبهة النصرة وأنها تعتزم الحديث مع تركيا بشأن الواقعة بما أن أنقرة هي الضامن لالتزام المعارضة المسلحة بوقف لإطلاق النار.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف في بيان "تفيد معلوماتنا الأولية التي أكدتها أعراض التسمم بين الضحايا أن القذائف المستخدمة في قصف مناطق سكنية في حلب كانت معبئة بغاز الكلور".

 


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