رئيس نيجيريا يكسر الصمت بشأن مقتل جنود فى هجوم لمتشددين

أبوجا (رويترز)

كسر الرئيس النيجيرى محمد بخارى، السبت، صمتا دام قرابة أسبوع بشأن هجمات لمتشددين، قالت مصادر أمنية إنها قتلت نحو 100 جندى فى ولاية بورنو بشمال شرق البلاد.

وقالت الرئاسة فى بيان أصدره جاربا شيهو المتحدث باسم بخارى، وأرسله بالبريد الإلكترونى "عبر الرئيس محمد بخارى عن صدمته العميقة بشأن مقتل أفراد عسكريين".

وقال البيان "يجرى اتخاذ إجراءات فورية لضمان سد الثغرات التى أدت إلى سقوط قتلى للأبد" مضيفا، أن بخارى سيجرى محادثات استراتيجية مع كبار قادة الجيش فى الأيام المقبلة.

وهاجم متشددون قاعدة عسكرية فى قرية ميتيلى بولاية بورنو بشمال شرق البلاد وهى المنطقة التى يتركز بها تمرد مسلح من جماعة بوكو حرام ومن جماعة انشقت عنها وأعلنت ولاءها لتنظيم داعش، وقالت أربعة مصادر أمنية لرويترز إن الهجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب أفريقيا وأدى إلى مقتل نحو 100 جندي.