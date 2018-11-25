رئيس مركز الداخلة يفتتح عدة مشروعات خدمية بتكلفة 1.7 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شهد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، افتتاح عدة مشروعات خدمية فى عدة قرى بعد الانتهاء منها، حيث تم افتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرى بدخلو بتكلفة 400 ألف جنيه، ويتكون من دورين على مساحة 200 متر مربع، ويخدم عدد 38 موظف وعامل وجهة الإشراف الإدارة الهندسية بمركز الداخلة.

كما تم افتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرى الموشية بتكلفة 650 ألف جنيه على مساحة 240 متر مربع ومكون من دور واحد أرضى ومدة التنفيذ 14 شهرا ويخدم 43 موظف وعامل، والجهة المنفذة الوحدة المحلية لقرى الموشية، وكذلك مبنى مكتب تموين المعصرة بتكلفة حوالى 700 ألف جنيه، على مساحة 99 متر مربع ومدة تنفيذ المشروع خمسة أشهر ومصدر التمويل مديرية التموين بالوادى الجديد، وجهة الإشراف مديرية الإسكان بالوادى الجديد ومكون من دور واحد أرضى ويقدم خدمة تموينية لاهالى قرى المعصرة والشيخ مفتاح والشيخ والى واسمنت.



افتتاح مشروعات خدمية بالوادى



افتتاح مشروعات خدمية بالوادى



افتتاح مشروعات خدمية بالوادى

افتتاح مشروعات خدمية بالوادى