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رئيس قسم النظم بالداخلية يكشف دور الوزارة فى مواجهة جرائم الإنترنت

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:21 م
رئيس قسم النظم بالداخلية يكشف دور الوزارة فى مواجهة جرائم الإنترنت محررة اليوم السابع مع رئيس قسم النظم بقطاع تكنولوجيا المعلومات بـ"الداخلية"
كتبت :دينا الحسيني
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كشف المقدم وليد سعيد رئيس قسم النظم بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عن دور الوزارة فى مواجهة الجرائم المعلوماتية.
 
وقال لـ" اليوم السابع " أن الوزارة حرصت علي مواكبة التطورات التقنية وإستحداث قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليختص بمواجهة الجرائم الإليكترونية وتتبع مرتكبيها وإتخاذ الإجراءات الثانويه حيالهم.
 
 
وأضاف المقدم وليد أن الوزارة تقوم ايضا ببذل المزيد من جهود التوعية فى هذا المجال ويمكن تقديم الشكاوي المتصله بالجرائم الإليكترونية من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة www.moi.gov.eg  أو من خلال الخط الساخن ١٠٨ الذى تم تخصيصها لهذا الغرض ،موضحا أنه يمكن الإبلاغ عن تلك الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة من خلال التوجه إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات ووحدة تلقى البلاغات بالمنطقة المركزية بأكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية أو بأحد الفروع الجغرافية التابعة للإدارة.
 
جاء ذلك علي هامش  فعاليات الدورة 22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict والذى خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام الخامس على التوالى لشرح الخدمات الجماهيرية "الإلكترونية"،والذى تشارك فيه وزارة الداخلية ضمن جناح الحكومة.
 
وتستعرض وزارة الداخلية خلال المعرض الجهود فى تقنية الخدمات الأمنية، وتقديم هذه الخدمات بالطرق الإلكترونية لتسهيل الحصول على الخدمات الأمنية، الاستخدام الأمن للإنترنت والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين واستخراج المستندات والأوراق الرسمية، جوازات السفر، التأشيرة الإلكترونية، وأوراق الثبوتية وبطاقة الرقم القومى، وخدمات المرور.
 
 
جانب من المعرض
جانب من المعرض

قيادات الشرطة
 
المقدم وليد سعد 
 
محررة اليوم السابع بمعرض القاهرة
محررة اليوم السابع بمعرض القاهرة
 

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