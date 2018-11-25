رئيس جامعة الإسكندرية: الوظائف التقليدية ستختفى خلال عشر سنوات

الإسكندرية – هناء أبو العز

افتتح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية ،ملتقى التوظيف التاسع " job Fair " بكلية العلوم، تحت شعار " مستقبلك فعلا يهمنا" بالتعاون مع العديد من شركات القطاع الخاص والمراكز والهيئات العامة لتوظيف خريجى كلية العلوم ، حضر الملتقى نواب رئيس الجامعة ، والدكتور علاء رمضان عميد كلية العلوم ، ووكلاء كلية العلوم ، والطلاب ، ولفيف من رؤساء مجالس إدارات الشركات والهيئات المختلفة .

وقال الدكتورعصام الكردى ، أن هذا الملتقى يعتبر حدثا مهما للغاية ، لاسيما أنه يهدف الى توفير فرص عمل حقيقية لشباب جامعة الاسكندرية من خلال الشركات والمصانع المشاركة فى الملتقى .

وأشار الكردى إلى الهدف من الملتقى وهو استمرار إتاحة فرص عمل للطلاب والتدريب المستمر ، مؤكدًا على أهمية التواصل مع الشباب والاستماع إليهم ومعرفة متطلباتهم والصعوبات التى تواجههم فى الحصول على العمل ، وأضاف أن العصر الذى نعيش فيه يتسم بالتطور السريع ، مؤكدا أن ذلك التطور سيغير شكل الوظائف فى المستقبل القريب وستختفى معظم الوظائف التقليدية خلال العشر سنوات القادمة .

وأكد الكردى أن الجامعة تستحدث برامج دراسية جديدة مع مختلف الجامعات الدولية تتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة ، لتخريج طلاب قادر على التعامل مع متطلبات سوق العمل التى أصبحت أكثر تعقيدا .

فيما قال الدكتور علاء رمضان عميد كلية العلوم ، أن الملتقى تضمن ندوات وورش عمل مع العشرات من صانعى القرار بالشركات والمراكز والهيئات لتوظيف خريجى كلية العلوم ، وأضاف أن الملتقى يوفر أيضا فرص تدريب على أحدث التقنيات فى مجال دراستهم، بالاضافة إلى جلسات تدريب فردية مع محترفين ناجحين فى مجال تخصصهم، والتدريب على أساليب المقابلة الشخصية وكيفية كتابة السيرة الذاتية.

ووجه الدكتور إسحاق خليل إسحاق ، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع رسالة للطلاب ، مؤكدا أن العمل من المتطلبات الأساسية للحياة ويعطى للحياة معنى ويجعلهم يكتشفون قدراتهم الابداعية الكامنة بداخلهم ، مضيفا أن عدم العمل يؤدى بالشباب إلى الفراغ المدمر ، وأضاف انه لا يجب أن يدع الشباب فرصة للظروف الصعبة لكى تتمكن منهم ، لأن الظروف الصعبة قد تكون هى الفرصة الحقيقية لاكتشاف المهارات الابداعية ، وفى نهاية كلمته وجه رسالة لرجال الأعمال ولرؤساء الشركات بضرورة دراسة مشكلة البطالة لأنه مؤشر خطر يتطلب مزيد من الجهد ، فضلا عن ضرورة تمويل المشروعات البحثية للطلاب .

وأكدت الدكتورة دعاء غريب ، منسق الملتقى ، أن نجاح ذلك الملتقى إنما هو نتاج شهرين متواصلين من العمل الدؤوب من اللجنة المنظمة والدعم اللامحدود من إدارة الجامعة لكى يظهر بصورة تليق بجامعة الاسكندرية ، مضيفة أنه تم التواصل مع كبرى الشركات المصرية لايجاد فرص عمل حقيقية لخريجى الكلية.

فيما ألقى الدكتور محمد عبد العزيز ، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للصناعات البترولية ، محاضرة بعنوان " الاستراتيجية المستقبلية لصناعة التكرير فى مصر " ، حيث أكد أن معامل التكرير فى مصر موزعة جغرافيا بحيث أنه فى حالة حدوث أى عطل بأحد المعامل ، يتم إستخدام معمل أخر ، وأضاف أن الدولة المصرية الأن تتجه لتنويع مصادر الطاقة مثل طاقة الرياح والطاقة المائية دون الاعتماد على الزيت الحفرى المكلف جدا ، وأكد أن الشركة تنتج 5 مليون طن خام منتجات بترولية تغطى 30 % من استهلاك مصر ، مشيرا أن الشركة تقوم بعمل مشروعات جديدة لكى تستوعب الطلاب المبدعين من خريجى جامعة الاسكندرية.