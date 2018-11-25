رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء تصور خطط تعزيز التعاون مع أفريقيا بالدواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لمناقشة خطط تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم فى توفير الدواء للسوق المحلية وكذا تكثيف تواجد هذه الشركات فى السوق الأفريقية، وذلك فى إطار سعى مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الأشقاء فى إفريقيا.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى اجتماعه الأسبوع الماضى مع سفير تشاد لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بتصدير الدواء المصرى إلى السوق التشادى وفتح فروع لشركات الأدوية فى تشاد، لافتًا إلى أن تواجد شركات الدواء الحكومية فى تشاد سيجعل لمصر قاعدة للتعاون مع 6 دول أخرى يوجد اتفاقيات تعاون وتجارة حرة بينها وبين تشاد، وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن رئيس الشركة القابضة للأدوية سيزور تشاد الأسبوع المقبل وأن هناك دعمًا من القيادة السياسية فى تشاد للتواجد المصرى هناك.

ولفت توفيق إلى الجهود الجارية لتطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية حيث يوجد مشروع متكامل يستهدف تعزيز شبكة توزيع الأدوية فى كافة أنحاء الجمهورية وتزويدها بخدمة "كول سنتر" بحيث يتم وصول الأدوية المطلوبة للصيدليات خلال ساعتين من طلبها.

و خلال الاجتماع، تم استعراض خطة وزارتى الصحة والسكان وقطاع الأعمال لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة بما يسهم فى توفير الدواء للسوق المحلية ورفع القدرات التصديرية لهذه الشركات، كما استعرضت وزيرة الصحة جهود الوزراة فى توفير الأدوية الحيوية وبناء احتياطى استراتيجى من تلك الأدوية، لتفادى أية أزمات قد تنجم عن عدم توافر الكميات المطلوبة للسوق المحلية، هذا فضلًا عن استعراض التقدم المحرز فى عمليات إعادة تسعير الأدوية.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عرض تصور متكامل حول خطط تعزيز التعاون مع إفريقيا فى مجال الدواء، مع تسريع وتيرة إعادة تسعير الأدوية بما يحقق صالح المواطن المصرى ويسهم فى الوقت ذاته فى تحفيز شركات الأدوية على زيادة الانتاج والعمل بكفاءة.