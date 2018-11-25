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رئيس الوزراء يتابع استعدادات المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على فيروس سى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:31 م
رئيس الوزراء يتابع استعدادات المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على فيروس سى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل عقب حضوره مؤتمر  Cairo Ict، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة عدد من ملفات القطاع والاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي .

 

كما التقى رئيس مجلس الوزراء أيضا هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة ملفات قطاعه، كما يلتقى أيضا سكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ويحضر رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية مؤسسة الأهرام بمئوية الشيخ زايد.

 

 

 

 

 


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