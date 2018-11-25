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رئيس الوزراء وبرلمانيون يشاركون فى احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:54 م
رئيس الوزراء وبرلمانيون يشاركون فى احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة
كتب محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز
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انطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية العيد المئوى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالتعاون مع سفارة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة تحت عنوان " زايد فى قلوب المصريين" والتى تنعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 
 
 
ويشارك فى حضور الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكرى وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير الدولى للشئون القانونية ومجلس النواب والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وهشام عرفات وزير النقل، وغادة والى وزيرة التضامن والدكتور إيناس عبد الداديم وزيرة الثقافة، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة ومحمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الأسكندرية، بالإضافة إلى المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية.
 
 
ويشارك فى حضور الاحتفالية عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، والمهندس جمعة مبارك سفير دولة الإمارات لدى مصر، وعددًا من السفراء، ضمن احتفال مؤسسة الأهرام بمئوية الشيخ زايد.
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احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (2)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (3)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (4)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (5)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (6)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (7)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (8)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (9)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (10)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (11)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (12)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (13)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (14)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (15)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (16)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (17)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (18)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (19)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (20)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (21)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (22)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (23)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (24)
 

 

احتفالية مئوية الشيخ زايد بالقاهرة (25)
 

 


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عبد المحسن سلامة

مؤسسة الأهرام

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