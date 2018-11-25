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رئيس الوزراء فى إحتفالية مئوية الشيخ زايد: جهوده لتوحيد الصف العربى ممتدة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:02 م
رئيس الوزراء فى إحتفالية مئوية الشيخ زايد: جهوده لتوحيد الصف العربى ممتدة الدكتور مصطفى مدبولى
كتب محمد صبحى
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 أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن  جهود الشيخ زايد ال نهيان ، لتوحيد الصف العربى ممتدة ، والقادة الذين يصنعون الفارق فى تاريخ شعوبهم لا يرحلون ، مضيفا من من دواعى سرورى أن أشارك فى إحتفالية ذكرى مئوية زايد ، وأن أنقل للحضور الكريم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى  راعى الإحتفالية ، التى تأتى فى إطار تقدير مصر للروابط الراسخة مع الإمارات . 
 
وقال رئيس مجلس الوزراء ، فى الإحتفالية التى تنظمها مؤسسة الأهرام بالتعاون مع سفارة الإمارات فى القاهرة ، بمناسبة العيد المئوى للشيخ زايد بن سلطان، من  حسن الطالع أن يأتى الاحتفال بمئوية ميلاد الشيخ زايد  بينما لم يفصلنا سوى أسبوع واحد عن العيد الوطنى لـ  47 ذكرى ميلاد دولة الإمارات المقرر له 2 ديسمبر قائلا :  ندعوا الله أن ينعم على الإمارات وأرضها وشعبها بالمزيد من الرفعة والتطور. 
 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى ، إن التاريخ الإنسانى يؤكد أن القادة الذين يصنعون الفارق  فى تاريخ شعوبهم لا يرحلون ، مشيرا الى أن الشيخ زايد ، أدرك    قيمة الوحدة العربية وسعى إلى توحيدها وفى عام  1971 نجح فى بناء أول فيدرالية ، ولم تقف افاق رؤية الشيخ زايد ، عند هذا الحد ، وإنما أيقن أهمية الجوار والحوار وساهم بدور بارز واستضاف أول قمة عربية فى أبو ظبى عام 1981 .
 
 
 

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