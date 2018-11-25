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رئيس الوزراء الأسبانى: سنناقش الإدارة المشتركة لجبل طارق بعد "بريكست"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:58 م
رئيس الوزراء الأسبانى: سنناقش الإدارة المشتركة لجبل طارق بعد "بريكست" رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيز
رويترز
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قال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيز اليوم الأحد إن إسبانيا ستسعى لإجراء محادثات بشأن السيادة المشتركة على منطقة جبل طارق بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مضيفا أنه أبلغ نظيرته البريطانية برغبته فى حل النزاع المستمر منذ 300 عام.

وأكد سانتشيز بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبى أن موقف بلاده بشأن جبل طارق، وهى منطقة بريطانية منذ عام 1713، صار أقوى بعد إقرار الاتفاق بشأن انسحاب بريطانيا اليوم الأحد لأن السياسة الإسبانية بهذا الصدد صارت سياسة للاتحاد الأوروبى.

وقال سانتشيز فى مؤتمر صحفى "سنحل صراعا دائرا منذ أكثر من 300 عام" مضيفا أنه تحدث بهذا الخصوص مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى. وردا على سؤال عما إذا كان سيسعى لبحث السيادة المشتركة على جبل طارق بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد فى 29 مارس المقبل، قال "سنناقش كل الأمور".

 

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