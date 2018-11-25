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رئيس العراق يتلقى رسالة مواساة وتضامن من العاهل الأردنى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:25 م
رئيس العراق يتلقى رسالة مواساة وتضامن من العاهل الأردنى برهم صالح رئيس العراق
بغداد /أ ش أ/
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تلقى رئيس العراق برهم صالح، اليوم الأحد، رسالة من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى عبر فيها عن مواساته وتضامنه مع حكومة وشعب العراق فى كارثة السيول التى اجتاحت عددا من المدن العراقية وراح ضحيتها العديد من المواطنين.

وأعرب العاهل الأردنى - فى رسالته التى نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية - عن حزنه العميق وبالغ التأثر بأنباء السيول التى اجتاحت عدة مناطق فى العراق، وأودت بحياة العديد من الضحايا من أبناء الشعب العراقي، داعيا الله العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم حكومة العراق وأسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجنب العراق وشعبه كل مكروه.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد ضحايا السيول التى ضربت البلاد إلى 21 شخصا واصابة 180 آخرين.

 


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